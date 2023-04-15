Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе
Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе у памятника Александру Невскому.
В Псковском районе у памятника Александру Невскому на улице Радонежской у дома № 9 в сторону деревени Писковичи водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Прибывшие медики констатировали смерть водителя. По предварительным данным, 55-летний водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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