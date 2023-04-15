Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе

17:02, 15 апреля 2023, ПАИ

Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе у памятника Александру Невскому.

В Псковском районе у памятника Александру Невскому на улице Радонежской у дома № 9 в сторону деревени Писковичи водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Прибывшие медики констатировали смерть водителя. По предварительным данным, 55-летний водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.