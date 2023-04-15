Псковский омбудсмен наградил лучших учителей по истории и обществознанию

18:18, 15 апреля 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в церемонии торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2023», «Воспитатель года России-2023», «Учитель-дефектолог года России-2023», которая состоялась в Пскове. Об этом ПАИ сообщил псковский омбудсмен.

Благодарности регионального омбудсмена вручаются участникам конкурса – учителям обществознания и истории за достигнутые результаты в преподавательской деятельности и творческий подход в обучении истории и обществознанию, в воспитании патриотизма, гражданской сознательности, правовом просвещении обучающихся.

Поздравляя участников областного этапа всероссийских конкурсов Дмитрий Шахов, в частности, сказал: «Особая задача школы и учителя во все века – это обучить и воспитать юное поколение граждан нашей страны, сделать их интеллектуально развитыми, чтобы молодые люди нашли своё место в нашем обществе, были ему полезны и любили своё государство. Думаю, что обучить патриотизму юных граждан России невозможно, а вот воспитать из них человека любящего свою страну, свой народ можно».

Дмитрий Шахов отметил, что патриотизм должен основываться на знаниях истории своего Отечества, своей малой Родины, тех людях, кто своими делами прославлял государство, а также понимании основных принципов функционирования демократического социально-ориентированного государства, где единственным источником власти является его народ и неукоснительно соблюдаются права и свободы человека и гражданина.

«Именно в этом и есть глубокая и почетная миссия учителя истории и обществознания, которых мы сегодня награждаем. Очень приятно, что из года в год растет число участников такого замечательного конкурса, кто преподает историю и обществознание. В 2020 году, когда были учреждены спецпризы от регионального омбудсмена, таких было один-два участника, а сегодня их уже пять и среди них абсолютный победитель конкурса!», - подчеркнул региональный Уполномоченный по правам человека.

Благодарности и подарки от уполномоченного по правам человека в Псковской области были вручены: учителю истории, английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Порхова» Андрею Иванову; учителю истории МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» отделение «Заплюсская средняя общеобразовательная школа» Наталье Князевой; учителю истории и обществознания МБОУ «Воронцовская средняя школа» Островского района Александру Тимошенко; учителю истории и обществознания Александре Бандуровой; а также ставшему абсолютным победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2023» - учителю истории псковского МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» Ивану Марченко.