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ВИДЕО Митрополит Тихон обратился к псковичам с пасхальным посланием

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к псковичам с пасхальным посланием. Видео опубликовано в Telegram-канале «Псково-Печерский монастырь».

«Дорогие друзья, жители древней Псковской земли!

Наступает Пасха, главный день Христа в году, в нашем календарном году, когда мы вспоминаем о жизни, учении и смысле веры в Господа нашего Иисуса Христа.

Для кого-то этот праздник всего лишь традиция, для кого-то это интересное, но не совсем понятное событие из жизни церкви, из жизни страны, из нашей истории. А для православных христиан это главное в их личной жизни. Бывает так, что человек становится центром всей жизни. Для матери это ребёнок, муж, для ученика это его учитель, для ребёнка это родители, друзья, а вот для миллиардов людей на протяжении двухтысячелетней человеческой истории открытием и смыслом жизни стал Христос, воплотившийся Бог. И нам не надо для этого доказательств, потому что мы ощутили это всей полнотой нашей души, всеми силами нашего ума, всем опытом в нашей жизни.

Это главное событие — открытие Бога в этом мире. Наши великие и простые предки столетие за столетием совершали это открытие в своей душе, строя нашу любимую, такую противоречивую, но такую прекрасную страну с её культурой, наукой, промышленностью, образованием, опытом.

Я хотел бы пожелать всем вам, чтобы то открытие, которое совершили поколения ваших предков, было совершено и вами, чтобы вы из личного опыта, из своих размышлений, из явлений особых сил Божьих лично по отношению к вашей жизни с убеждённостью, радостью и величайшей надеждой смогли бы произнести великие слова: Христос воскрес!»

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