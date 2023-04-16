Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности в пасхальную ночь
Участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности при проведении торжественных богослужений, посвящённых празднованию Светлой Пасхи, принимают сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации маршруты патрулирования групп задержания в праздничную ночь приближены к местам проведения церковных богослужений.
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15 апреля 2023
Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности в пасхальную ночь