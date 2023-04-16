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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 17 апреля

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 17 апреля, в 11:30. 

С главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панфёровым ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят об итогах научно-практической конференции, посвящённой актуальным вопросам операционного дела, а также о том, что ждёт областную больницу в год её 220-летия. 

Ещё одним гостем программы станет директор издательства «РуДа» Александр Князьков — участник Международного книжного форума «Русский Запад», который пройдёт в Пскове с 17 по 20 апреля. Вместе с гостем ведущие поговорят о том, какую литературу предпочитают читатели, популярна ли сегодня классика и о чём пишут современные авторы. 

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 17 апреля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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