Псковичка получила 100 тысяч рублей за вопрос знатокам клуба «Что? Где? Когда?»

10:22, 17 апреля 2023, ПАИ

Диана Репкова из Пскова получила 100 тысяч рублей за свой вопрос знатокам клуба «Что? Где? Когда?». Программа вышла в эфир вечером 16 апреля на Первом канале, сообщает «АиФ-Псков».

Псковичка спросила у знатоков, что Корней Чуковский в своей автобиографической повести «Серебряный век» называл почтовыми ящиками, через которые гимназисты передавали друг другу послания.

Записки от учеников разных гимназий доставляли преподаватели, которые даже не подозревали об этом. Правильный ответ находился в чёрном ящике.

Подробнее - здесь.