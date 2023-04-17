Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Филологи ПсковГУ рассказали о находке, которая расширит представления о народе сето

Филологи ПсковГУ рассказали об архивной находке, которая расширит представления о народе сето. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В журнале «Вестник филологических наук» вышла в свет статья «Неопубликованный труд Георгия Трусмана как источник культурно-языкового знания», авторами которой являются преподаватели ПсковГУ, сотрудники Научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» доцент Наталья Большакова и кандидат педагогических наук Мая Муратова. Работа посвящена обнаруженному в Псковском государственном архиве объемному труду известного этнографа и филолога к. XIX – н. XX века Георгия Трусмана, который называется «Филологические параллели в области чудского языка».

Рукопись объемом более 500 страниц представляет собой словарь лексических соответствий, «параллелей», в различных финно-угорских языках. Словарная статья рукописного словаря содержит также перевод отдельных лексем на русский язык. Согласно авторской концепции, словарный фонд финно-угорских языков («чудского языка») демонстрирует многочисленные соответствия в лексике других языковых семей (преимущественно индоевропейских языков, а также кельтских, тюркских и др.), что может быть истолковано как результат родственных связей.

Отвергая такой подход, филологи ПсковГУ оценивают сам обнаруженный текст как исторический документ, подлежащий исследованию. В статье ставится цель введения в научный оборот ранее неизвестного источника, представляющего интерес для истории науки как полиязычный сопоставительный лексикон к. XIX или нач. XX века. Содержание рукописи рассмотрено в контексте этнографических публикаций того же автора. В работе использован метод сравнения при выявлении признаков сходства и различия в составе лексики, привлекаемой Трусманом в других его исследованиях. Для проверки корректности данных рукописного источника использованы методы верификации. При анализе словарной статьи авторы обращаются к системно-структурному методу, выявляя закономерности семантической выводимости.

В результате проведенного исследования авторы приходят к следующим выводам. Неопубликованный труд Георгия Трусмана имеет паллиативный характер: несмотря на то, что с точки зрения лингвистической науки его основная концепция является субъективистской, но она характеризует определенный исторический взгляд на статус контактирующих языков; кроме того, большой объем разнообразного эмпирического материала, именуемого автором как «филологические параллели», содержит в себе значительный потенциал историко-культурной информации.

Добавим, что рукопись была обнаружена исследователями в рамках проекта «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето», который реализуется при поддержке гранта Русского географического общества.

Почитать статью можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 апреля 2023

У Усвятского района появится «фишка» в виде наличников на окнах
17 апреля 2023

Псковский прокурор переезжает на службу во Владимирскую область
17 апреля 2023

В Псковской области началось голосование за объекты благоустройства
17 апреля 2023

Занятия по реставрации начались в псковской церкви Георгия со Взвоза
17 апреля 2023

Псковский филиал «Экопрома» приглашает на работу водителей
17 апреля 2023

Кол-центр откроют в Псковской областной больнице
17 апреля 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

17 апреля 2023

Псковичка получила 100 тысяч рублей за вопрос знатокам клуба «Что? Где? Когда?»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...