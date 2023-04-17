Филологи ПсковГУ рассказали о находке, которая расширит представления о народе сето

14:20, 17 апреля 2023, ПАИ

Филологи ПсковГУ рассказали об архивной находке, которая расширит представления о народе сето. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

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В журнале «Вестник филологических наук» вышла в свет статья «Неопубликованный труд Георгия Трусмана как источник культурно-языкового знания», авторами которой являются преподаватели ПсковГУ, сотрудники Научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» доцент Наталья Большакова и кандидат педагогических наук Мая Муратова. Работа посвящена обнаруженному в Псковском государственном архиве объемному труду известного этнографа и филолога к. XIX – н. XX века Георгия Трусмана, который называется «Филологические параллели в области чудского языка».

Рукопись объемом более 500 страниц представляет собой словарь лексических соответствий, «параллелей», в различных финно-угорских языках. Словарная статья рукописного словаря содержит также перевод отдельных лексем на русский язык. Согласно авторской концепции, словарный фонд финно-угорских языков («чудского языка») демонстрирует многочисленные соответствия в лексике других языковых семей (преимущественно индоевропейских языков, а также кельтских, тюркских и др.), что может быть истолковано как результат родственных связей.

Отвергая такой подход, филологи ПсковГУ оценивают сам обнаруженный текст как исторический документ, подлежащий исследованию. В статье ставится цель введения в научный оборот ранее неизвестного источника, представляющего интерес для истории науки как полиязычный сопоставительный лексикон к. XIX или нач. XX века. Содержание рукописи рассмотрено в контексте этнографических публикаций того же автора. В работе использован метод сравнения при выявлении признаков сходства и различия в составе лексики, привлекаемой Трусманом в других его исследованиях. Для проверки корректности данных рукописного источника использованы методы верификации. При анализе словарной статьи авторы обращаются к системно-структурному методу, выявляя закономерности семантической выводимости.

В результате проведенного исследования авторы приходят к следующим выводам. Неопубликованный труд Георгия Трусмана имеет паллиативный характер: несмотря на то, что с точки зрения лингвистической науки его основная концепция является субъективистской, но она характеризует определенный исторический взгляд на статус контактирующих языков; кроме того, большой объем разнообразного эмпирического материала, именуемого автором как «филологические параллели», содержит в себе значительный потенциал историко-культурной информации.

Добавим, что рукопись была обнаружена исследователями в рамках проекта «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето», который реализуется при поддержке гранта Русского географического общества.

Почитать статью можно здесь.