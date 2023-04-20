Станислав Суслов провел встречу с общественными помощниками губернатора

11:54, 20 апреля 2023, ПАИ

Руководитель аппарата правительства Псковской области Станислав Суслов провел встречу с общественными помощниками губернатора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Он поблагодарил присутствующих за значительный вклад в совместную с органами власти работу, активную гражданскую позицию, соучастие и неравнодушное отношение к чужим проблемам, а также вовлеченность в решение государственных задач. По его словам, только совместными усилиями можно достичь успеха, от результата каждого зависит общий результат.

Станислав Суслов познакомился с вновь назначенными общественными помощниками и поделился личным опытом общественной деятельности. Участники определили совместные направления деятельности, обсудили планы на будущее и обозначили вопросы, которые необходимо проработать уже сейчас.

Решение вопросов поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции — одно из главных направлений совместной деятельности. Лучшими практиками организации этой работы поделились уполномоченные по работе с семьями мобилизованных в муниципалитетах.

Также участники совещания рассказали о своем опыте общественной деятельности. Так, например, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук отметила, что не один десяток лет ее жизни посвящен проектам, направленным на вовлечение лиц «серебряного возраста» в активную полноценную жизнь, наполненную встречами с молодым поколением, занятиями по компьютерной грамотности, лечебной физкультуре и многим другим.

Татьяна Щеблыкина из Великих Лук отметила, насколько специальная военная операция сплотила жителей, представителей органов власти, общественных организаций, благотворителей. Все объединили свои усилия, чтобы помочь военнослужащим и добровольцам. В школах и детских садах ребята принимают участие в патриотических акциях: пишут письма бойцам, устраивают концерты в поддержку, делают свечи и многое другое.

В свою очередь руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова поделилась, что нет ничего более искреннего и долгожданного, как личная встреча с теми, кого ждут. В школах проводятся классные часы, на которые приходят участники специальной военной операции и благодарят ребят за поддержку. «Там, на передовой, очень важно понимать, что тебя любят, ждут и верят в победу!» — подчеркнула она.

В продолжение общения в торжественной обстановке по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Станислав Суслов вручил удостоверения вновь назначенным общественным помощникам. В январе ими стали 20 уполномоченных по работе с семьями мобилизованных граждан из различных районов Псковской области.

Он также передал благодарственные письма правительства региона Светлане Мельничук и Валентине Шарыгиной, которые являются общественными помощниками губернатора Псковской области с 2018 года и внесли большой вклад в реализацию общественных инициатив.