Более восьми тысяч вакансий для жителей Псковской области размещено на портале «Работа России»
Жители Псковской области могут найти 8 118 вакансий на портале «Работа России». Помимо вакансий, на сайте можно также узнать о различных мерах поддержки безработных граждан, пособиях и социальных выплатах.
В фильтрах портала можно выбрать вакансии с предоставлением жилья или с поддержкой при переезде, а также вакансии для инвалидов. Кроме того, можно указать конкретную сумму заработной платы, которая интересует потенциального соискателя работы. Например, специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности в городе Пскове с опытом работы и полной занятостью будет заработывать от 32 000 рублей в месяц.
В разделе «Тип занятости» есть возможность выбрать вакансии со стажировкой.
Портал предоставляет возможность не только подобрать интересующую вакансию, но и записаться на обучение в рамках нацпроекта «Демография». «Работа России» позволяет познакомиться с интересующей профессией, просмотрев короткий видеосюжет.
В разделе «Видеопрофессиограммы» представлены видеосюжеты о различных популярных и уникальных профессиях — зоотехника, ландшафтного архитектора, верстальщика и других. Просмотр видеосюжетов поможет лучше понять специфику той или иной работы.
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Более восьми тысяч вакансий для жителей Псковской области размещено на портале «Работа России»
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