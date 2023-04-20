Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности охранной организации

19:40, 20 апреля 2023, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о частной охранной деятельности на объектах таможенной инфраструктуры, в ходе которой выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что осуществляющая свою деятельность в городе Пскове частная охранная организация оказывала услуги с нарушением установленных требований к порядку заключения договора на оказание охранных услуг, утверждения должностной инструкции частного охранника, а также внесения в удостоверение частного охранника сведений о продлении срока его действия.

В этой связи Псковским транспортным прокурором руководителю общества внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.