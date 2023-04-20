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Общество

Учителя задали вопросы митрополиту Тихону и Сергею Новикову в рамках форума «Разговоры о важном»

На встрече с классными руководителями и советниками по воспитанию в Пушкинских Горах, которая прошла в рамках всероссийского форума «Разговоры о важном» педагоги, приехавшие из разные регионов нашей страны, получили возможность задать интересующие их вопросы Владыке Тихону и Сергею Новикову. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».  

Фото здесь и далее: корреспондент газеты «Пушкинский край»

Среди них были вопросы о наполнении программы «Разговоров о важном», о возможности сохранения материалов к урокам, просьбы о том, чтобы материалы к урокам высылались не накануне вечером, а заранее.  Много говорили о целесообразности увеличения количества часов для «Разговоров о важном» в расписании уроков, о том, как заинтересовать родителей.   

Так, обращаясь к представителям министерства просвещения, преподавательница из Великих Лук просила заложить в бюджет финансирование на поездки -экскурсии к историческим памятным местам в рамках курса «Разговоры о важном». 

«Найти такую возможность, чтобы в бюджет были заложены средства, которые могли бы быть использованы регионами, именно из бюджета федерального, в поддержку путешествий. Понимаете, региону это не поднять, есть маленькие села, есть районные города. Дали Пушкинскую карту, что мне с ней делать, если автобус стоит 60 тысяч. И вот тогда, мы действительно дойдем до каждого ребенка. Потому что выехав в Пушкинские Горы, посетив Михайловское, Тригорское, Петровское, он однозначно поймет и оценит все то, о чем я говорю с ними на литературе», - сказала преподавательница из Великих Лук и добавила, что патриотизм, это прежде всего о любви. Зал поддержал великолучанку аплодисментами.  

На вопрос ответил митрополит Тихон и сказал, что «очень важно, вот этот наш опыт, я думаю, что он в других регионах есть. Мы на ряду с основой православной культуры, который выбирали четвероклассники, мы просто берем детей и возим по всем главным местам: Псков, Михайловское, музеи - результат потрясающий», - сказал владыка Тихон. 

Напомним, что Всероссийский форум «Разговоры о важном» проходит в Псковской области с 20 по 22 апреля. Мероприятие собрало свыше 100 учителей и наставников из более чем 60 регионов России, а также специалистов в области воспитания детей и молодежи. Ранее в рамках форума прошла лития на могиле Пушкина в Святогорском монастыре.

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