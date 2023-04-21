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Общество

Сотрудники псковского СОБРа отработали беспарашютное десантирование

Сотрудники СОБР «Гепард» Псковской области отработали беспарашютное десантирование. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В тренировке участвовали летчики авиационной эскадрильи, подразделения СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии. Занятия проходили под Петербургом.

 

Росгвардейцы десантировались с вертолетов Ми-8 и Ка-226 посадочными и штурмовыми способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната.

Проведение тренировок проконтролировал командующий Северо-Западным округом Росгвардии Алексей Воробьев.

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