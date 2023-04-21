Дедовичский суд приговорил перевозчика наркотиков к 8 годам колонии

10:28, 21 апреля 2023, ПАИ

Жителя Свердловской области, задержанного в Псковской области, осудили за незаконный сбыт более 10 килограммов наркотических средств. Незаконную деятельность он вел в составе организованной группы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Подсудимый выполнял функции перевозчика наркотиков.

В ходе досмотра его автомобиля 12 декабря 2022 года вблизи деревни Крючково Дедовичского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили специально оборудованный тайник, из которого изъяли более 10 килограммов наркотических средств.

Дедовичский суд признал 30-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в особо крупном размере).

С учетом позиции государственного обвинителя, при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 350 000 рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.