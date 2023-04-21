Около полутысячи псковичей ежедневно обращаются за помощью в кожвендиспансеры

11:34, 21 апреля 2023, ПАИ

Около полутысячи псковичей ежедневно обращаются за помощью в кожвендиспансеры региона, сообщила главный врач кожно-венерологического диспансера Псковской области Наталья Майорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ежедневное посещение - около 300 человек в Пскове и 150 в Великих Луках в амбулатории. Плюс население приходит на платные услуги - 50-60 человек», - уточнила специалист.

В Пскове в КВД 20 круглосуточных коек в стационаре, на дневном - 21, в Великих Луках - 26 коек. «У нас 35 врачей-дермовенерологов по области, в районах кабинеты, их восемь. В нашей службе есть дефицит, но пока мы справляемся собственными силами, ждём молодых специалистов с распростертыми объятиями, коллектив открытый. Хотя молодые специалисты постепенно уходят в косметологию», - констатировала Наталья Майорова.