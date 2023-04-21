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Михаил Ведерников: Мы движемся вперёд и решаем поставленные задачи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил предварительные итоги проделанной работы и контуры дальнейшего развития региона на форуме «Единой России», передает корреспондент ПАИ.

«Главная задача, которую я ставил перед собой сегодня, – это показать, что мы выполнили все предвыборные обещания и вышли далеко за их пределы», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что благодаря большой командной работе удалось достичь значимых результатов в сфере образования, ЖКХ, экологии, инфраструктуры спорта, в части совершенствования административных процессов, соцподдержки, цифровизации и газификации. Подробнее на этих направлениях Михаил Ведерников пообещал остановиться в ходе отчета о деятельности правительства Псковской области перед Собранием депутатов, который состоится в мае.

«Да, сложности были. Они всегда есть – небо не бывает безоблачным круглый год, – сказал губернатор. Он подчеркнул, что стратегические планы не поменяли даже такие серьёзные вызовы, как ковид, санкционная война и специальная военная операция.

«Мы движемся вперёд и решаем поставленные задачи, используя все внутренние ресурсы, заручившись поддержкой нашего президента, федерального правительства и всех наших друзей и коллег на всех уровнях, – обратил внимание Михаил Ведерников, выразив уверенность в том, что его команда сможет сохранить хорошую динамику развития в случае поддержки жителей области. «Наша команда доказала, что может это сделать, и знает как», – заключил он.

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» проходит сегодня, 21 апреля, в БКЗ Псковской областной филармонии. Мероприятие собрало более 300 делегатов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» планирует выдвинуть Михаила Ведерникова на губернаторские выборы. 

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