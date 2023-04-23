Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин рассказал о Губернаторской улице в Пскове

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин рассказал об одной из самых старинных улицах города. Пост об этом он выложил в своём телеграм-канале.

«Практически каждый день, перемещаясь по работе между Администрацией города и Правительством области, прохожу по одной из самых старинных и архитектурно самых богатых улиц в Пскове - улице Некрасова», - написал Борис Елкин.

Также он добавил, что на улице можно увидеть здания, которым уже 200, 300 и 400 лет: купеческие палаты, храмы, памятники гражданской архитектуры и даже тюремный замок.

«В древности она называлась Большой, Губернаторской, Комиссаровской, а в 1921 году была переименована в Некрасова в честь 100-летия со дня рождения народного поэта. Губернаторской она была неслучайно. Здесь размещалась канцелярия и квартира всех псковских губернаторов», - заключил глава города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 апреля 2023

Магнитная буря ожидает псковичей завтра
23 апреля 2023

ФОТОФАКТ Северное сияние заметили в Великих Луках
23 апреля 2023

Борис Елкин рассказал о Губернаторской улице в Пскове
23 апреля 2023

Божественная литургия в честь Антипасхи прошла в Псково-Печерском монастыре
23 апреля 2023

Псковскую победительницу премии «Золотая маска» торжественно встретили в аэропорту
23 апреля 2023

Михаил Ведерников назвал акцию «Губернаторский дневник» замечательной традицией
23 апреля 2023

До +22 градусов ожидается в Псковской области 24 апреля
23 апреля 2023

В администрации Пскова прокомментировали ремонт пешеходной дорожки на улице Коммунальной

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...