Борис Елкин рассказал о Губернаторской улице в Пскове

22:03, 23 апреля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал об одной из самых старинных улицах города. Пост об этом он выложил в своём телеграм-канале.

«Практически каждый день, перемещаясь по работе между Администрацией города и Правительством области, прохожу по одной из самых старинных и архитектурно самых богатых улиц в Пскове - улице Некрасова», - написал Борис Елкин.

Также он добавил, что на улице можно увидеть здания, которым уже 200, 300 и 400 лет: купеческие палаты, храмы, памятники гражданской архитектуры и даже тюремный замок.

«В древности она называлась Большой, Губернаторской, Комиссаровской, а в 1921 году была переименована в Некрасова в честь 100-летия со дня рождения народного поэта. Губернаторской она была неслучайно. Здесь размещалась канцелярия и квартира всех псковских губернаторов», - заключил глава города.