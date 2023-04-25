Псковский губернатор призвал не нарушать сроки строительства в рамках нацпроектов

17:40, 25 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации национальных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сначала он поблагодарил руководителей и кураторов направлений, а также глав районов за высокий результат прошлого года. Михаил Ведерников также подчеркнул, что команде необходимо сохранить динамичный ритм работы.

Отдельно губернатор остановился на определенных контрольных точках, которым на федеральном уровне уделяется пристальное внимание. Одна из них — подписание контрактов. Он напомнил, что к 1 апреля необходимо было выйти на 90% контрактации по всем направлениям, но эта задача не выполнена. Объективные причины, по словам главы региона, есть только у здравоохранения, где возможность контрактации жестко привязана к согласованию государственной программы федерального ведомства.

Лучший результат в работе по заключению контрактов — у направления «Экология». Максимально близко к необходимому уровню приблизились «Демография» и «Образование».

Михаил Ведерников также обратил внимание на принципиальную важность заблаговременной подготовки проектно-сметной документации. «Хочу, чтобы ни у кого не складывалось ложного впечатления, что за нарушение сдачи сроков проектно-сметной документации и сроков старта строительства у нас наказывать не будут. Будут! Сейчас в таких случаях федеральное правительство поступает жестко — любые невыполненные показатели являются основанием для перемещения в резервный фонд Правительства РФ, из которого в этом году практически нет шанса что-то получить назад», — сказал Михаил Ведерников.

Еще один критерий оценки работы с нацпроектами — ритмичность расходования средств. Минстрой летом будет проводить оценку этого показателя. В случае серьезных нарушений средства могут быть перераспределены между субъектами, которые успешно реализуют национальные проекты. В связи с этим губернатор подчеркнул, что к данному направлению работы необходимо подойти со всей ответственностью. Особое внимание этому будет уделять и проектный офис, добавил он.

В рамках совещания руководители направлений доложили главе региона о работе на наиболее сложных объектах.