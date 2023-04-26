ПсковГУ проведёт день открытых дверей 29 апреля

18:45, 26 апреля 2023, ПАИ

29 апреля в ПсковГУ продолжаются дни открытых дверей, сообщает телеграм-канал «Псковский государственный университет».

У абитуриентов и их родителей есть возможность познакомиться с Институтом образования и социальных наук в главном корпусе вуза (пл. Ленина, 2) в 11:00. В 13:00 стартует программа Института медицины и экспериментальной биологии в корпусе на ул. Красноармейской, 1.

Интересующихся гостей ждёт актуальная информация о правилах поступления в этом году и знакомство с инфраструктурой и коллективом вуза.