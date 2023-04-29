Соглашение о строительстве отеля в Пушкинских Горах подпишут на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

18:40, 29 апреля 2023, ПАИ

Ивестиционное соглашение о строительстве отеля в Пушкинских Горах заключат на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

«Внутренний туризм стремительно развивается, и уже сейчас в Псковской области катастрофически не хватает мест для размещения туристов. Ещё острее стоит вопрос с объектами размещения высокого уровня. За пределами Пскова у нас практически отсутствуют объекты, соответствующие современному запросу наиболее платёжеспособных туристов. Это при том, что историко-культурное наследие Псковской области высоко востребовано жителями других регионов и стран», — пояснила Наталья Плявинская.

Сотрудники Фонда инвестиционного развития региона совместно с инвестором при поддержке правительства Псковской области провели работу, для того чтобы проект начал свою реализацию.

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«Уже в этом году мы сможем увидеть первый объект этого масштабного проекта», — добавила руководитель фонда.

Также она рассказала, что шеф-поваром ресторана при отеле станет Алексей Алексеев, который входит в список лучших российских шеф-поваров.