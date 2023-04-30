Водитель погиб в результате опрокидывания внедорожника в Печорском районе

12:33, 30 апреля 2023, ПАИ

33-летний водитель, управляя автомобилем «Гранд Чероки» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на втором километре автодороги Кулье – Причал в Печорском районе сегодня, 30 апреля, в 5:08. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. 18-летний пассажир не пострадал.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.