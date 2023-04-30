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Общество

Мемориальные доски погибшим в зоне СВО военнослужащим поставили в Идрице

Годовщину водружения Знамени Победы над Рейхстагом отпраздновали в Идрице. В честь памятной даты прошло открытие памятных досок погибшим в СВО военнослужащим из Себежского района, сообщает газета «Призыв».

«С гранитных фото смотрят на нас Андрей Ливенцов, Сергей Пекшуев, Антон Бизелев, Степан Дергачёв. Сегодня вокруг них их жёны, дети, родители, друзья, односельчане», — написали в газете.

  • Мемориальные доски военнослужащим, погибшим в зоне СВО
    Фото: Газета "Призыв"
  • Мемориальные доски военнослужащим, погибшим в зоне СВО
    Фото: Газета "Призыв"
  • Мемориальные доски военнослужащим, погибшим в зоне СВО
    Фото: Газета "Призыв"
  • Мемориальные доски военнослужащим, погибшим в зоне СВО
    Фото: Газета "Призыв"

 

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Мемориальные доски погибшим в зоне СВО военнослужащим поставили в Идрице
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