Россиянам объяснили, как майские праздники повлияют на аванс

08:51, 03 мая 2023, ПАИ

Несмотря на то что в мае несколько нерабочих праздничных дней, это не повлияет на зарплату сотрудников, но скажется на авансе, который будет чуть меньше, сообщил директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, все же будет меньше, чем обычно», - приводит слова Александра Южалина РИА Новости.

Аванс, по его словам, будет меньше обычного, так как в нынешнем году в первой половине мая (с 1 по 15 число включительно) всего восемь рабочих дней. Впрочем, на общих выплатах за май, заметил эксперт, это никак не отразится — они будут произведены в полном обьеме за счет того, что зарплата компенсирует пониженный аванс. «Поскольку заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной», - заключил Александр Южалин.