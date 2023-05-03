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Общество

74 малыша родилось в Великих Луках в апреле

74 малыша родилось в Великих Луках в апреле. Об этом сообщается в группе Великолукской межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте».

В родильный дом поступили 133 пациентки, выписались 135. Врачи приняли роды 73 раза. Родилось 39 мальчиков и 35 девочек, в том числе одна двойня.

Всего в апреле в больницу поступило 1 312 пациентов, выписалось 1 298. 68 из них находились в отделении реанимации. Врачи провели 368 операций. Четырех больных пришлось эвакуированы вертолетом санитарной авиации.

По состоянию на 1 мая в больнице проходят лечение 300 человек.

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