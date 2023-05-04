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Дождь со снегом прогнозируют синоптики в Пскове

Дождь со снегом прогнозируют синоптики в Пскове. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Европейская часть страны на этой неделе окажется во власти арктического холода. Мощное похолодание началось ещё накануне. Снегопады пронеслись по крайнему северо-западу России: белые хлопья падали с неба и в Карелии, и на Кольском полуострове», — говорится в сообщении.

В метеоцентре отметили, что метели в Заполярье связаны с вторжением в Европейскую Россию очередного атлантического циклона. Вслед за его холодным фронтом в Россию начал пробиваться ледяной воздух из акватории Баренцева моря. 

По прогнозам синоптиков, сегодня облачность накроет уже всю северную половину Русской равнины. «В большинстве районов осадки ожидаются слабыми, и лишь на склонах Урала может выпасть до четверти месячного объёма влаги. Однако зона снегопадов заметно увеличится в размерах: снег будет примешиваться к дождям вплоть до линии Псков – Сыктывкар», — подчеркнули в «Фобосе».

Напомним, что дожди и похолодание прогнозируют на Северо-Западе России. Так, 4 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность и до +13 градусов.

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