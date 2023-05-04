Последние звонки пройдут в Псковской области без антиковидных ограничений

17:31, 04 мая 2023, ПАИ

Выпускные и последние звонки пройдут в Псковской области в этом году без антиковидных ограничений. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию региона.

«Совсем скоро настанет время долгожданных выпускных и последних звонков! Это особенный период в жизни каждого школьника. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о рекомендуемых датах проведения мероприятий: 22-23 мая – последние звонки, 23-24 июня – выпускные вечера», - отметили в комитете.

Там добавили, что все участники должны будут соблюдать меры предосторожности для обеспечения безопасности и здоровья присутствующих.