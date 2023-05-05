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Общество

Полутеневое лунное затмение смогут увидеть псковичи

5 мая состоится полутеневое лунное затмение с максимальной фазой 0,964 (рекордно глубокое полутеневое до 2042 года), сообщается в группе «АстроАлерт. Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

Наблюдать затмение можно от Камчатки до Москвы. Наилучшие условия видимости придутся на юг Западной и Восточной Сибири. Начало полутеневого затмения придётся на 18:14 (московское время), максимальная фаза - на 20:24, окончание - на 22:32.

На большей части России и ближайшего зарубежья Луна будет восходит над юго-восточной частью горизонта сразу после заката Солнца уже будучи в земной полутени (уже будет идти затмение).

Полутеневое лунное затмение означает, что тень Земли не падает на лунный диск, только полутень. То есть для наблюдателя с Луны не будет видно полного затмения Солнца Землёй. Часть диска Солнца будет освещать лунную поверхность. На Луне будет видно частное солнечное затмение.

Так как это будет полутеневое лунное затмение, то на диске Луны в момент максимальной фазы будет видно небольшое потемнение на верхней (северной) части диска Луны. Лучше всего делать фотографии Луны, чтобы сравнить ее изменения. Рекомендуется проводить наблюдения в бинокли в Пскове около 21:11 и до 22:32.
 

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