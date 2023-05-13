В Острове завершили работы по благоустройству сквера Клары Назаровой

16:39, 13 мая 2023, ПАИ

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В Острове завершены работы по благоустройству площади и сквера Клавы Назаровой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сейчас территория приведена в порядок, но остался нерешённым вопрос с ливнёвками: подрядчик не предусмотрел в проекте. Поручил главе района Дмитрию Быстрову взять этот вопрос на контроль», — написал глава региона.

Также он отметил, что после благоустройства центральной части город стал более комфортным и уютным.