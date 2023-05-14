Зачем нужны центры военно-спортивной подготовки, рассказал Юрий Трутнев

14:54, 14 мая 2023, ПАИ

Зачем нужны центры военно-спортивной подготовки, рассказал заместитель председателя Правительства РФ, федеральный куратор проекта Юрий Трутнев.

«Я уверен в том, что каждый человек должен уметь защищать свою семью, своих близких и свою Родину. А для этого надо овладевать новыми знаниями, учиться добиваться успехов», — обозначил цель создания центров Юрий Трутнев.

Он также поблагодарил инструкторов, которые прошли сложную интенсивную подготовку. Они будут передавать свои знания пришедшим курсантам.

«Тем, кто начинает учёбу, хочу сказать о том, что они выбрали правильный путь. Хочу всем пожелать успехов, удачи и всего самого доброго», — заключил федеральный куратор проекта.

Напомним, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи открылся в Псковской области 11 мая. В этот день прошли первые занятия по оказанию первой медицинской помощи, тактической медицине и огневой подготовке.