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Общество

Псковичи могут оставлять жалобы на платформе обратной связи

Жители Псковской области могут сообщить о проблеме или внести свои предложения на платформе обратной связи (ПОС). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Платформа обратной связи даёт возможность обратиться в органы власти онлайн и быстро получить ответ. Информацию о проблеме в сфере ЖКХ, благоустройства, транспорта и других сферах передадут в ответственные органы. Также ПОС позволяет участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

Для того чтобы получить доступ к расширенным возможностям, необходимо скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт (pos.gosuslugi.ru) и авторизоваться через «Госуслуги».

Также виджеты системы в открытом доступе — на сайтах и на официальных страницах органов власти и социально значимых учреждений (школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения и другие) в соцсети «ВКонтакте».

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