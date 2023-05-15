Псковичи могут оставлять жалобы на платформе обратной связи

19:53, 15 мая 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут сообщить о проблеме или внести свои предложения на платформе обратной связи (ПОС). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Платформа обратной связи даёт возможность обратиться в органы власти онлайн и быстро получить ответ. Информацию о проблеме в сфере ЖКХ, благоустройства, транспорта и других сферах передадут в ответственные органы. Также ПОС позволяет участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

Для того чтобы получить доступ к расширенным возможностям, необходимо скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт (pos.gosuslugi.ru) и авторизоваться через «Госуслуги».

Также виджеты системы в открытом доступе — на сайтах и на официальных страницах органов власти и социально значимых учреждений (школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения и другие) в соцсети «ВКонтакте».