Синоптик оценил прогнозы об экстремальной жаре летом

08:19, 17 мая 2023, ПАИ

Экстремально высокой температуры в России этим летом ожидать не стоит. Об этом в интервью радио Sputnik заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Некоторые синоптики считают, что предстоящее лето в России будет самым жарким за 150 лет. По их данным, россиянам следует готовиться к повышению температуры, сопоставимому с рекордами 2010 года. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» напротив считает, что серьезных температурных аномалий на территории России в ближайшие месяцы не предвидится.

«Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона. Это не значит, что все дни будут одинаковыми: когда-то будет прохладнее, когда-то — жарче. Будет умеренное лето», — приводит слова синоптика РИА Новости.

По словам эксперта, летом может наблюдаться дефицит осадков. «В отдельных районах Русской равнины, на Урале, в Сибири, где ситуация с пожарами всегда сложная, недобор по дождям может достигать 30-40 процентов», — уточнил Тишковец.