Псковские студенты участвуют в белорусском конкурсе профмастерства

16:12, 18 мая 2023, ПАИ

Студенты из Псковской области принимают участие в конкурсах профессионального мастерства Белоруссии. Соревнования организованы в рамках XI Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Шестеро студентов — учащиеся Псковского агротехнического колледжа и Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса участвуют в испытаниях по компетенциям «Электромонтаж» и «Технологии моды». Всего в состав региональной делегации входит 16 человек, среди которых преподаватели и студенты четырех учреждений среднего специального образования.

Участие региональной группы в мероприятиях соседнего государства организовано комитетом по образованию Псковской области по приглашению Главного управления образования Витебского областного исполнительного комитета.

Псковский областной этап всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в регионе в апреле. Его участниками стали более 230 конкурсантов. Они соревновались в мастерстве владения массовыми и перспективными специальностями, востребованным на рынке труда в России. Победители определены в 31 компетенции.