Михаил Ведерников рассказал, каким должен быть специалист, чтобы попасть в команду губернатора
Общение с участниками Форума молодёжных избирательных комиссий губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжил в формате «Диалог на равных», сообщает губернатор в своём телеграм-канале.
Каждый желающий задавал интересующие вопросы, модератором выступил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов.
Среди прочих от участников форума прозвучал вопрос о том, каким должен быть специалист, чтобы попасть в команду губернатору.
«Настойчивым и терпеливым. Не должно быть иллюзий. Это очень напряжённый труд, сумасшедший график, это огромная ответственность. Человек должен понимать, что государственное и муниципальное управление, руководящие должности — это служение. К этому нужно быть готовым», — ответил губернатор.
Напомним, сегодня во время Форума молодёжных избирательных комиссий глава региона высказал своё мнение об избирательной системе в России.
Михаил Ведерников рассказал, каким должен быть специалист, чтобы попасть в команду губернатора
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