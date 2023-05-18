Михаил Ведерников рассказал, каким должен быть специалист, чтобы попасть в команду губернатора

23:44, 18 мая 2023, ПАИ

Общение с участниками Форума молодёжных избирательных комиссий губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжил в формате «Диалог на равных», сообщает губернатор в своём телеграм-канале.

Каждый желающий задавал интересующие вопросы, модератором выступил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов.

Среди прочих от участников форума прозвучал вопрос о том, каким должен быть специалист, чтобы попасть в команду губернатору.

«Настойчивым и терпеливым. Не должно быть иллюзий. Это очень напряжённый труд, сумасшедший график, это огромная ответственность. Человек должен понимать, что государственное и муниципальное управление, руководящие должности — это служение. К этому нужно быть готовым», — ответил губернатор.

Напомним, сегодня во время Форума молодёжных избирательных комиссий глава региона высказал своё мнение об избирательной системе в России.