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Происшествия

Расследованием дела о сожжении Корана займутся чеченские следователи

Чеченские следователи займутся расследованием дела жителя Волгограда, который сжёг Коран по поручению украинских спецслужб, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

20 мая правоохранители в Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В пресс-службе СК РФ указали, что задержанный также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи СБУ — видеосъёмке военных объектов.

«По решению председателя СК России (Александра Бастрыкина) уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбуждённое в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике», — говорится в сообщении.
 

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