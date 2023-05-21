Ливни накроют Северо-Запад России

22:26, 21 мая 2023, ПАИ

Массивы фронтальной облачности станут пробиваться на предстоящей неделе на территорию Северо-Запада России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Вначале они [массивы. — Прим. ред.] спровоцируют небольшие дожди на юго-западе, а затем в зоне ливней окажется почти вся территория региона», — прогнозируют синоптики.

Преобладающая дневная температура на юге территории — от +18 до +23 градусов, в северных районах — от +15 до +20.

Ранее сообщалось, что грозу прогнозируют в Псковской области 22 мая.