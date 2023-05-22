Сегодня в районах Псковской области ограничат продажу алкоголя

09:56, 22 мая 2023, ПАИ

Розничную продажу алкоголя запретят в Островском районе сегодня, 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

«В день праздника выпускников общеобразовательных учреждений <…> на территории муниципалитета в этот день не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 11 часов утра до 11 часов следующего дня по местному времени», - отметили в администрации.

Также аналогичный запрет будет действовать в Палкинском районе. Там 22 мая в деревне Уситва и деревне Вернявино также будет недоступна покупка алкоголя, а 23 мая в других населенных пунктах муниципалитета.

Ранее сообщалось, что продажу алкоголя запретят в Псковском районе и в Пскове 23 мая. Помимо этого, в областном центре для проведения единого дня праздника выпускников ограничат движение транспорта на площади Ленина.