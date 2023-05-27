Фасады нескольких зданий повреждены в результате атаки дронов в Невельском районе

11:42, 27 мая 2023, ПАИ

Стали известны подробности происшествия в Невельском районе Псковской области, где произошла атака дронов на нефтеперекачивающую станцию. Об этом ПАИ сообщили собственные источники.

Атака двух БПЛА произошла рано утром, называется приблизительное время: около половины пятого утра. Были слышны два взрыва.

Атака была совершена на нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» вблизи деревни Литвиново в Невельском районе Псковской области.

Сообщается о повреждении фасадов нескольких зданий и выбитых стёклах. Пострадавших в результате атаки дронов нет.

Информация о ЧП была оперативно доложена соответствующим службам. Эксперты уже несколько часов работают на месте.