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Общество

Александр Серавин поблагодарил участников проекта ОНФ «Все для Победы» за отзывчивость

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин принял участие в церемонии вручения коллективу регионального отделения Социального фонда РФ благодарственного письма Общероссийского общественного движения «Народный фронт» (ОНФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наградой ОНФ сотрудники учреждения отмечены по поручению полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана за поддержку защитников Донбасса и участие в проекте «Все для Победы».

Александр Серавин поблагодарил коллектив Социального фонда за отзывчивость и понимание. Он отметил, что во время визитов в расположения псковских соединений и на территории присоединенных регионов военнослужащие и гражданские люди всегда с благодарностью относятся к помощи и вниманию. «Наши военные обеспечены достаточно хорошо. Сейчас для них важнее, что мы здесь переживаем за них, тепло сердец, которое мы можем им передать. Важно взаимодействие и личное участие каждого в приближении победы. Боевой дух бойцов там зиждется на нашем отношении к ним здесь», — заметил вице-губернатор.

«Девиз десантников „Никто, кроме нас“ стал для нас самым главным в этом году, — признался руководитель реготделения ОНФ Виктор Остренко. — Приблизить победу и мир мы можем только совместно с нашими бойцами и не обязательно на передовой, но и здесь, в тылу».

Руководитель регионального отделения Социального фонда Наталья Мельникова поблагодарила за внимание, выразив готовность и дальше оказывать помощь.

Федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, присутствовавший на церемонии, добавил, что помощь в сборе средств для нужд армии и жителей новых территорий страны оказывают многие учреждения и организации Псковской области. Он выразил глубокую признательность всем представителям федеральных органов власти в Псковской области и исполнительных органов региона за содействие и активную включенность.

За год работы фонд ОНФ «Все для Победы» в Псковской области собрал более 150 тонн грузов и в составе 20 рейсов направил их в расположения псковских воинских частей и жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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