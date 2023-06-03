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Общество

Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» завершена на 75%

Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» завершена на 75 %. Об этом заявил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Глава города Борис Елкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проконтролировали реконструкцию бывшего кинотеатра. 

«Завершаются отделочные работы на первом и цокольном этажах. В книгохранилище уже установлены стеллажи, смонтирован подъёмник для книг, возле здания идёт благоустройство территории», – отметил Борис Елкин.

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Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» завершена на 75%

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