Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» завершена на 75%

10:16, 03 июня 2023, ПАИ

Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» завершена на 75 %. Об этом заявил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Глава города Борис Елкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проконтролировали реконструкцию бывшего кинотеатра.

«Завершаются отделочные работы на первом и цокольном этажах. В книгохранилище уже установлены стеллажи, смонтирован подъёмник для книг, возле здания идёт благоустройство территории», – отметил Борис Елкин.