В России могут возобновить внеплановые проверки производителей пива

07:55, 07 июня 2023, ПАИ

Внеплановые проверки производителей пива, сидра и лёгких алкогольных напитков предлагают возобновить в России. Обращения в Генпрокуратуру, Правительство РФ, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ), пишет газета «Известия».

Глава ОПИ Олег Павлов в своём обращении отметил, что не менее 71 % компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований. По его словам, поэтапность внедрения маркировки пива и слабоалкогольных напитков, начавшегося с 1 апреля 2023 года, привела к неполному контролю всех участников оборота и разновидностей продукции, в результате чего в настоящее время остаётся «простор для злоупотреблений».

Это мнение разделяют и депутаты Госдумы, которые предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей.

«Данная ситуация создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем», – говорится в письме лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова и первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Депутаты указывают на постановление Правительства РФ о продлении моратория на проверки бизнеса, который сегодня не даёт права государству контролировать качество продукции предпринимателей. В связи с этим они предлагают главе кабмина отменить этот документ.