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Общество

Названы 10 самых популярных зарубежных городов для летних путешествий

Флоренция и Мехико вошли в топ-10 популярных зарубежных направлений на лето 2023 года среди россиян, при этом самыми востребованными направлениями для отдыха стали Стамбул, Минск и Ереван. Об этом говорится в результатах исследования программы лояльности «Сберспасибо», пишет ТАСС.

«В топе городов по бронированию отелей - Стамбул, Минск, Ереван, Баку и Дубай. На долю этих городов приходится около 40% всех заказов. Впервые в топ-10 городов по бронированию проживания вошли Мехико, Флоренция и Белек», - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, в этом году список востребованных у россиян зарубежных направлений расширился. Хотя Армения и Турция остаются в лидерах по купленным в эти страны авиабилетам (на их долю приходится 40,6% зарубежных бронирований), путешественники стали чаще летать в Таиланд, Индонезию, Францию, Узбекистан и на Кубу. В то же время Азербайджан, ОАЭ, Грузию и Киргизию для летнего отдыха в этом году выбирают на 14% реже, чем в 2022 году.

Наиболее популярны по-прежнему поездки по России. В этом году, как и в предыдущем, клиенты «Сберспасибо» чаще всего приобретают авиабилеты в Сочи (20,6%) и Калининград (7,3%). В топ-5 также вошли Минеральные Воды, Махачкала и Санкт-Петербург. При этом в Москву и Санкт-Петербург россияне в основном путешествуют поездом. В десятке самых популярных железнодорожных направлений также Адлер, Анапа, Новороссийск, Нижний Новгород, Симферополь, Архангельск, Кисловодск и Краснодар.

По количеству забронированных номеров в отелях - около 63% от общего числа бронирований - лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Владивосток и Калининград. Аналитики отмечают, что свободных мест в гостиницах здесь мало, а повышенный спрос объясняют удобством расположения и возможностью добраться в большинство из этих городов на машине.

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