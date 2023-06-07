40 магнитов из желудка ребёнка извлекли российские хирурги

10:00, 08 июня 2023, ПАИ

Девочка на Сахалине проглотила браслет из магнитных шариков. В итоге происшествия инородные тела слиплись в желудке. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минздрав Сахалинской области.

Ребёнка привезли в больницу с жалобами на резкие боли в области живота. В итоге обследования врачи обнаружили в брюшной полости ребёнка мелкие магнитные шарики. В результате того что они слиплись, в желудке появилось более 20 перфоративных отверстий.

Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Шарики удалось извлечь.

«Сейчас жизни маленькой пациентки ничего не угрожает, все перфорированные отверстия врачи смогли зашить с минимальным ущербом для здоровья малышки», – отметили в Минздраве.