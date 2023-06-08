Почтовые отделения изменят график работы в День России

10:20, 08 июня 2023, ПАИ

12 июня станет выходным днём для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в УФПС по Псковской области.

В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.