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Общество

Только 7% псковичей не испытывают стресса на работе – опрос

Каждый третий пскович оценивает свой уровень стресса на работе как высокий или очень высокий, сообщает сервис SuperJob.

Только 7% псковичей не испытывают стресса на работе, а 10% оценили свой ежедневный уровень стресса как очень низкий. 11% назвали уровень стресса низким, 33% — средним. Высоким свой уровень стресса считает 21% опрошенных, очень высоким — 13%. По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3,3 балла.

Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,6 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,8 балла.

Мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами (разница составляет всего 0,1–0,2 балла).

 

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