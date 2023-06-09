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Общество

Авиарейсы из Пскова в Минск запустят с 19 июля

Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Пскова в Минск и обратно. Это стало возможным в рамках расширения полётной программы. Перелёты запланированы с 19 июля, два раза в неделю, на комфортабельных ВС Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото: Nordwind

Запуск полётов по маршруту организован при поддержке правительства и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Рейсы в Минск станут первыми международными перелётами из аэропорта Псков за последние 10 лет.

С весны авиакомпания выполняет прямые регулярные полёты в Белоруссию из Перми и Нижнего Новгорода. Актуальное расписание и бронирование билетов доступны на сайте авиаперевозчика и в авиакассах города.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк. Благодаря гибкой стоимости авиабилетов, удобному расписанию рейсов и бонусам программы лояльности, перелёт с Nordwind станет успешным началом путешествия как для деловых пассажиров, так и для желающих насладиться запланированным отпуском.

Авиаперевозчик сотрудничает с одним из ведущих туроператоров Pegas Touristik, тем самым обеспечивая значительный вклад в развитие въездного туризма. Авиакомпания удостоена премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучший перевозчик России по курортным направлениям 2021».

Nordwind укрепил позицию фаворита на премии Skyway Service Award 2022, одержав победу в номинации «Лучшая авиакомпания в категории международные туристические чартерные перевозки».

На церемонии Skyway Service Award 2023 авиаперевозчик получил награду за вклад в развитие авиаотрасли.

По версии медиарейтинга SCAN Nordwind занял вторую позицию среди российских авиакомпаний в категории «Охват аудитории 2021», завоевав внимание 258,7 млн потенциальных читателей.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, подчеркивал, что в этом году пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек.

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