Россия в ста снимках: в Пскове открылась уникальная фотовыставка
В Пскове к Дню России открылась фотовыставка «Великая Россия». Проект Русского географического общества (РГО) направлен на знакомство каждого жителя страны с природным и культурным многообразием России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экспозиция «Великая Россия» – это путешествие, которое способно вызвать любовь с первого снимка. Из отдельных кадров, как из крохотных кусочков пазла, складывается образ современной России, представление о её истинном масштабе, разнообразии и великолепии.
Выставка составлена из ста работ победителей нескольких сезонов фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». На снимках – люди, животные, пейзажи, архитектура. Среди них – фотографии, сделанные как в знакомых всем локациях, так и в самых потаённых уголках нашей необъятной Родины.
Выставка призвана вдохновить россиян на путешествия и исследование своей родной страны.
Ознакомиться с экспозицией можно в Пскове, в Театральном сквере на пересечении улиц Пушкина и Ленина.
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