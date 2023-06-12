Товарищеский матч по футболу ко Дню России прошел в Пыталово

23:47, 11 июня 2023, ПАИ

Товарищеский матч по футболу ко Дню России прошел на городском стадионе Пыталово между командами ФК «SGPM» (Пыталово) и ФК «ALLIANCE» (Остров), сообщает газета «Наша жизнь».

В первом тайме команда «SGPM» забила первый гол, но уже в начале второго тайма «ALLIANCE» сравняли счет. Победитель определился лишь в серии пенальти, где команда Пыталово забила все пять мячей.

ФК «SGPM» – ФК «ALLIANCE» 1:1 (5:4 по пенальти)

В серии пенальти победила команда «SGPM»