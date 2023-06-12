Товарищеский матч по футболу ко Дню России прошел в Пыталово
Товарищеский матч по футболу ко Дню России прошел на городском стадионе Пыталово между командами ФК «SGPM» (Пыталово) и ФК «ALLIANCE» (Остров), сообщает газета «Наша жизнь».
В первом тайме команда «SGPM» забила первый гол, но уже в начале второго тайма «ALLIANCE» сравняли счет. Победитель определился лишь в серии пенальти, где команда Пыталово забила все пять мячей.
ФК «SGPM» – ФК «ALLIANCE» 1:1 (5:4 по пенальти)
В серии пенальти победила команда «SGPM»
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