Нутрициолог объяснил, как выбрать полезную клубнику

11:30, 12 июня 2023, ПАИ

Вкусная и полезная клубника может стать источником заражения, если не соблюдать определённые правила при её покупке и употреблении. Главное — не есть немытую ягоду и выбирать правильные сорта, рассказала агентству «Прайм» нутрициолог, эксперт кафедры долголетия и качества жизни Академии социальных технологий Анна Макарова.

Самый главный совет — тщательно мыть клубнику перед употреблением и не пробовать её на рынке перед покупкой. Дело не только в химии: нитраты или соли азотной кислоты образуются в овощах и фруктах в процессе роста, а их излишки смываются обычной водой. При употреблении ягоды есть риск заражения кампилобактериозом. Campylobacter — бактерия, часть микрофлоры курицы и других птиц, опасная для человека. Микрочастицы могут попасть на кусты с ягодами порывом ветра или от мимо пролетающих птиц.

Кампилобактериоз можно подхватить, употребляя в пищу немытую клубнику. Поэтому для дополнительного снижения рисков опускайте ненадолго ягоды в воду перед употреблением и (или) тщательно мойте обычной водой — это снижает концентрацию возможных вредных веществ на поверхности, и этого вполне достаточно.

«Никакие «примочки» в виде замачивания в соде, мыле или уксусе совершенно не нужны, данные рекомендации необоснованны», — заверила Макарова.

Многие считают, что безопаснее купить ягоду у бабушки с рук, нежели в супермаркете. Но это заблуждение: в реальности контроль качества ягод, попадающих на прилавки супермаркетов, выше, чем в импровизированных ларьках.

Специалисты советуют остерегаться слишком больших или необычной формы ягод, клубники, у которой слишком тёмные листья или плодоножка. Если есть малейшие сомнения, то попросите у продавца сертификат качества. В крупных магазинах он обязательно есть на любой товар.

Что касается выбора наиболее сладкой, крупной и ароматной клубники, то рекомендация одна: ищите сорт по вашему вкусу. Например, это сорта «азия», «альба», «клери» или «виктория».

Выбирайте крепкие ягоды без видимых следов порчи и не ешьте клубнику с мягкими подпорченными бочками во избежание отравлений или дискомфорта в ЖКТ, заключила нутрициолог.