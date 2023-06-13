Автомобилисты пожаловались в правительство на качество топлива и недоливы на АЗС

08:26, 13 июня 2023, ПАИ

Автомобилисты пожаловались в Правительство РФ на качество топлива и недоливы на заправках. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором сообщил о росте числа нарушений на АЗС и увеличении количества нелегальных заправок в России. Об этом пишет газета «Известия».

В письме указано, что причиной роста нарушений АЗС в России стало смягчение надзорной деятельности госорганов и мораторий, наложенный правительством на проверки бизнеса.

Чтобы исправить эту ситуацию, представители бизнеса просят отменить мораторий на проверки АЗС, а также поручить Росстандарту совместно с Генпрокуратурой начать массовые проверки заправок во всех регионах России.

Ранее псковичи в соцсетях обсуждали рост цен на бензин и газ на заправочных станциях.