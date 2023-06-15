Замыкание в зарядке телефона привело к пожару в Порхове
Короткое замыкание в зарядном устройстве для смартфона привело к пожару в Порхове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал "Псковская сводка"
-
Фото: Telegram-канал "Псковская сводка"
-
Фото: Telegram-канал "Псковская сводка"
-
Фото: Telegram-канал "Псковская сводка"
-
Фото: Telegram-канал "Псковская сводка"
-
Фото: Telegram-канал "Псковская сводка"
-
Фото: Telegram-канал "Псковская сводка"
Возгорание произошло утром 15 июня в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Мебельной. В результате пожара выгорела комната, пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники газовой службы, электрики.
Комментарии: 0 Обсудить >>>