Замыкание в зарядке телефона привело к пожару в Порхове

11:38, 15 июня 2023, ПАИ

Короткое замыкание в зарядном устройстве для смартфона привело к пожару в Порхове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Возгорание произошло утром 15 июня в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Мебельной. В результате пожара выгорела комната, пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники газовой службы, электрики.