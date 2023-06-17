Полгода колонии строгого режима получил пскович за кражу кофе и шампуня

11:57, 17 июня 2023, ПАИ

31-летнего псковича осудили за кражу кофе и шампуня из магазина. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Мужчина, ранее имевший судимости за кражи и привлекавшийся за мелкое хищение, днём 9 сентября 2022 года украл две банки кофе и две бутылки шампуня на сумму 1 106 рублей из магазина, расположенного в деревне Родина Псковского района.

Похититель на судебном заседании признал вину и раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств (в том числе наличия на иждивении малолетнего ребёнка) и отягчающего наказание обстоятельства (рецидив) назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.